三子女均非己出　陳美琪無私母愛乜都有得傾

嚟緊嘅星期日就係母親節，前無綫花旦陳美琪（Maggie）獲資深傳媒人盧世昌邀請擔任星級導師，同大家分享養育仔女心得。雖然Maggie三名仔女均非己出，但係相處非常融洽，關係猶如「朋友死黨」，佢認為父母應該畀空間仔女，放手畀佢哋成長同探索世界，同時亦要容許仔女犯錯，令佢哋從錯誤中學習，積極面對挫敗。



尊重仔女感受



Maggie曾演出經典電視劇《新白娘子傳奇》同刑事偵緝檔案系列《鑑證實錄》等，工作認真，演技備受認可，但作為一個媽媽，佢反而唔會特別管束仔女，而係尊重仔女感受，凡事都有得傾！以家庭為重嘅Maggie早已淡出幕前工作，2008年更收養咗患有先天疾病嘅細女Lulu，仲曾出書分享佢對Lulu嘅愛同阿女嘅成長點滴，喺佢悉心照料下，Lulu依家已經讀緊小六，喺充滿愛嘅環境下健康成長，而Maggie對仔女無私嘅愛亦令人動容。



黎燕珊邀楊玉梅文雪兒受訪



另一邊廂，藝人黎燕珊主持嘅節目《幸福到你家》亦邀請咗楊玉梅同文雪兒接受訪問，帶埋媽媽一齊上節目嘅楊玉梅同大家開心分享母女之間嘅生活點滴，佢仲大爆媽咪係人生第一次拍攝，所以好緊張，但好彩最後一切都非常順利。而文雪兒就帶埋阿女一齊受訪，大談母女相處之道，相當溫馨！



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