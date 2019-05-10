曾被管理員摸胸　魏如萱呼籲女性保護自己

台灣歌手魏如萱（娃娃）上年誕下B仔Louis，跟住就展開佢嘅人母生活。本身生活風格相當文青嘅佢，一直都坐擁一班忠實嘅Followers，絕對係文青界紅人，今日佢就喺社交網發文，大爆小六時曾被性侵，仲令佢有心理陰影，唔敢同陌生人有肢體接觸！



佢寫道小學六年級時，曾被大廈管理員摸胸，指當時被對方從後抱住，仲「抓摸胸部」，但因為太突然，佢都嚟唔切反應，之後愈諗愈唔對路，最後佢都係嚇到喊咗出嚟：「我小學六年級也被大樓的管理員摸胸部 - - - 那是個早晨，我和妹妹要去買麵包，被他叫過去，然後他從後面抱着我，然後抓摸我的胸部，事情來得太突然，我只覺得奇怪，他在幹嘛，我和妹妹就快速離開去買東西了，愈想愈不對，我開始哭，後來那個管理員就消失了。」



而自此之後，佢就非常怕與陌生人有肢體接觸，仲話如果時間能倒回，佢一定會轉身用力踢對方下體、咬爛對方手，同拎嘢掟佢。之後佢又講到自己喺台北讀書時，連班導師都成日借勢同女學生有身體接觸：「當時六年級的班導師也是很愛摸女學生的手啊肩膀的，我們班女生都知道，可是卻沒有人敢制止⋯現在回想起來真的很惡心！」



最後佢就寄語大家一定要保護好自己嘅小孩，亦要自己保護好自己，遇到內心唔舒服嘅事都要勇敢說出來！