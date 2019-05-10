Barbara Palvin自爆專誠飛到中國初會男友

「Victoria's Secret天使」25歲匈牙利女模Barbara Palvin與26歲美國男星Dylan Sprouse上年7月因為公開在社交網站調情，傳出緋聞，原來當初兩人網交3個月後，原定首次在中國見面，但差點無法成事！



Barbara本來會為Victoria's Secret到中國行內衣騷，順便與在中國拍攝新片《杜蘭朵》的Dylan初會，但Barbara工作其後被取消，她於是決定只為Dylan飛到中國：「我同佢網上傾咗3個月後，飛去中國見佢……我本來會喺中國工作，但佢哋取消咗，我就同佢講，我仲想嚟中國只係為咗見你，係咪好癲？佢就答我，係呀，唔該你嚟啦。」



Barbara又爆Dylan在電郵想與她確定男女朋友關係，她本來想再了解他多一點才答應，不過她深吸一口氣後，就想：「我仲等咩呀？唔會有其他男人更吸引我，佢完全係我想要嘅嘢。」她指兩人在中國見面的第一分鐘，她就下定決心與他拍拖。



至於Barbara為什麼對Dylan情有獨鍾？她以前曾透露，自己一直隱藏「動漫宅女」身份，而Dylan與她一樣喜歡日本動畫《狐忍》，兩人特別多話題！