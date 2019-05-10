拍拖2年冇認過！言承旭前女友親述分手原因

台灣男星言承旭嘅感情世界，一直都同女神林志玲個名拉上關係，雖然二人兜兜轉轉17年，但其實言承旭生命中亦有過其他人出現，就好似2014年曾傳緋聞嘅台灣名模、「台版千頌伊」張熙恩咁，原來空穴來風未必無因，尋日張熙恩現身活動時，就大方直認二人曾拍拖，更親述分手原因！



直認曾拍拖2年



2015年時曾被拍到同遊美國嘅言承旭，當時就話女方係佢「非常非常重要的朋友」，不過都係冇公開承認過女友嘅身份。事隔4年，36歲嘅張熙恩就罕有地重提二人嘅戀情，佢坦言雙方拍拖2年多，當時男方受傷，佢就陪伴對方走過低潮，雖然曾傳出二人婚訊，不過佢澄清自己從未被求婚過，甚至試過自卑心作祟：「我有很多疑問，是不是我不夠成功、不夠紅，是我不夠好所以不能承認我？」不過後來佢發現只係言承旭為人比較低調。



親述分手原因



講到二人拍拖時嘅過程，佢就狂讚言承旭係好男友：「這種男朋友很好，沒管我，我可以一直做自己要學的事。」兩個人幾乎都冇嗌過交，惜大家聚少離多，加上佢希望擁有一段可以「大方拖手」嘅感情，二人終和平分手。不過分咗手都唔係各行各路，二人一直保持聯絡，關係仲昇華到好似屋企人一樣，而佢早前搞畫展，言承旭都偷偷出錢託人買畫，令張熙恩直呼感動！