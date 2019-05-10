【不忘冧妻】阿仔1歲！余文樂嗌唔好大咁快

藝人余文樂同老婆王棠云（Sarah）婚後生咗囝囝余初見（Cody），話咁快Cody已經一歲喇！余文樂喺社交網分享咗張抱住阿仔嘅合照，相入面Cody仲好百厭咁伸手搞爸爸頂帽，而佢哋背後幅牆就貼咗啲生活照同掛咗生日裝飾，不過就刻意模糊咗，似乎係避免Cody個樣曝光。余文樂留言：「這樣就一歲了。爸爸覺得時間過得好快，希望你可以不要長大那麼快，因為爸爸很享受抱着你的每一分一秒。生日快樂余初見❤」



除咗同阿仔講生日快樂之外，余文樂亦相當識做冧老婆，見佢分享咗張Sarah瞓喺床掩面嘅相，寫上：「兒子生日其實最辛苦是她，Love you！」見Sarah嘅頭髮整成心形，睇嚟都收到晒老公嘅愛呀！而作為媽媽嘅佢亦有喺社交網限時動態分享阿仔趴喺床嘅相，同囝囝講Happy Birthday！唔少圈中人包括倪晨曦、陳敏之同何韻詩都有留言同Cody講生日快樂，當中何韻詩原來仲係同Cody同一日生日添！佢留言：「Happy birthday my dear 510baby♥」



此外，何韻詩亦有喺社交網分享慶生相，仲分別上載咗4歲同今年42歲吹蠟燭嘅一刻，並留言：「都係差唔多啫😌😌#4vs42#神仙棒變燒烤叉」不過網友嘅重點就去咗當年4歲嘅何韻詩度，大讚：「以前已經着港女一字肩👍👍👍好潮呀！」而圈中人劉美君同丁子高等都有祝何韻詩Happy Birthday！



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

