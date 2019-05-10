《阿斯達》新預告　宋仲基型爆晒肌跳崖

製作費高達2.8億港元的tvN奇幻史詩韓劇《阿斯達年代記》（前譯：阿斯達編年史）被視為下部最令人期待的韓劇，將於下月1日首播。劇集描述在虛構的古文明的誕生之地「阿斯達」，韓國男神宋仲基與張東健展開的宿命之戰，電視台公開新預告片中，宋仲基晒肌又驍勇善戰，更有跳崖的驚險鏡頭，劇集亦會在Netflix同日跟播，每週更新兩集。



劇集揼本打造萬坪拍攝場景，附近居民由去年底起每日都到附近觀看拍攝過程同偷睇男神宋仲基。而女主角金智媛於劇中飾演的「坦雅」，是從一個單純的少女銳變成為部落繼承人，過程中經歷的辛酸是她欣賞及想要挑戰的部分，更成為她出演這個角色的原因。



金智媛日前受訪時笑說：「劇入面所設定的年代及題材太新穎，要憑空去詮釋呢個角色真係好難，需要唔受自己已知的歷史框架所局限，去想像一個全新嘅歷史背景！」至於女配角金玉彬表示《阿》雖然是虛構故事，但工作人員卻對細節相當謹慎不馬虎，設計出從沒看過的古文明服裝、首飾配件、髮型，每次化妝都需要花3個小時以上，大讚工作人員有創意。



此外，劇中飾演張東健父親一角的金義聖，在最新預告片中一句：「妥坤啊！你的功勞是最大的。兒子啊，我為你感到驕傲」展露無盡父愛。



