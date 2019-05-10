事業失意曾尋死！惠英紅「戲」勢勁被刪對白

藝人惠英紅在無綫劇《鐵探》中演總警司「萬晞華」不擇手段，不停被觀眾鬧「老毒婦」，但越鬧越精彩，結局篇收視近30點，其毒爆演技更大有機會問鼎今年年尾的無綫「視后」。今時今日的她雖攞過多個「影后」，但「視后」滋味倒有興趣試試，並笑言獎座櫃未滿！



姊弟戀被過橋抽板



新劇角色被觀眾鬧得興起，但惠英紅笑言想大家鬧少個「老」字！對於老，未嫁的她總有點介意，事業上贏了不少獎項，但感情空白總有點遺憾，身邊好友林建明為她着急，但介紹的都未合心意，姊弟戀又怕如湊仔般度日，她苦笑指試過同後生仔拍拖卻有被過橋抽板感覺，如今寧願找位阿叔來照顧！



嘗盡白眼被嫌棄



其實想被照顧，很大原因是惠英紅在過去的事業掙扎過程中已太累了，她在訪問中直言嘗盡白眼，就算演得好都被嫌棄，因為未紅時會被覺得戲太搶，害了主角而要刪對白，更試過被演員覺得配不起而相當難受，加上事業不如意，一度自覺冇價值而尋死，幸好最終平安無事，她苦笑指過往經歷，正好用來演繹往後的各類型角色！



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