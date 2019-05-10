網上售票治黃牛　容祖兒爆同事怨聲載道

歌手容祖兒今日現身護膚品牌活動，她透露其18場演唱會門票昨日開售即銷售一空，對此佳績大感鼓舞：「我無論開幾多次演唱會都會緊張同有壓力，所以我咁快賣晒飛真係好感動，不過公司同事就怨聲載道，因為佢哋收到通知，內部認購每人只可以有五張飛，我都有安慰佢哋，你哋唔使上網撳飛已經有五張，人哋上網買飛都係得四張咋，不過佢哋都仲係喊苦喊忽。」她稱同事建議她考慮加開日場，不過祖兒就拒絕：「我啲騷好似做咕哩咁，一日兩場搞唔掂。（你中間有兩日休息，唔好休息做多兩場？）點解咁殘忍，我可以做到嘅嘢好少，只可以唱好啲。我唔會cut咗我嘅休息日，雖然開多兩場，可以有多兩萬觀眾睇到，但如果我中間冇得休息，後面場次嘅觀眾睇到嘅我就唔係最佳狀態。我以前都會心軟，我承認自己唔係鐵人，唔可以一時意氣。（冇得講數？）係。（犧牲吓開多兩場？）幫到幾多呀！不過可能有轉機。（開part2？）做好依家先。如果大家有興趣，下次好似Celine Dion咁，我喺紅館開足一年。」



笑言好彩冇欠飛債



問有否欠下不少飛債？她自言攞到自己應得的門票數量，問她是否攞了五百張飛？她笑言：「無咁多，不過我好開心可以照顧到我嘅粉絲，幫佢哋爭取到啲好位，佢哋係值得嘅，所以如果大家想要好位，不妨加入我個歌迷會。（你夠唔夠畀你嘅朋友？）遺憾我唔算多朋友。」



望入場觀眾真心鍾意自己



提到今次網上售票是否能成功杜絕黃牛黨？祖兒指今次跟政府合作得很好：「網上程序多咗好多，防止咗機械程式同電子黃牛，而且要入好多資料，啲飛賣得平均啲，今次攞出嚟公開售賣嘅門票都多過往年好多，希望入到場嘅朋友係真係鍾意我，如果只係識我一首半首歌，咁就讓畀其他人，唔好浪費。（咁咪會有黃牛炒飛？）用真心同良心去對待呢件事。」