人夫徐天佑直變攣　同梁祖堯玩激情

藝人徐天佑現身舞台劇《尋常心》記者會，他透露在劇中飾演男同志，跟舞台劇演員梁祖堯是一對舊情人，他說：「今次再衝破多少少，之前拍戲演過同志，但上次係喜劇，今次係舞台劇，劇本話會有激情戲，不過套劇嘅賣點唔係喺激情戲上。（尺度係點？）要排先知，因為以我經驗，劇本寫出嚟好簡單幾個字，但現場又會唔同，好似之前同衛詩雅一場戲，劇本只係話要錫，但到現場導演問我有冇帶boxer。（今次需唔需要裸露？）暫時未，我會着定兩條boxer，哈哈！（接受到咩尺度？）好難衡量，因為舞台劇我未試過呢類戲。」



問到跟好友梁祖堯演同志情侶會否感尷尬？他笑言要扭轉自己對他的看法：「可能之後做唔到朋友，但到呢個地步都豁咗出去。（做唔番朋友？）盡量調節，其實之前同佢合作完舞台劇都好friend，佢又會去我屋企，希望大家理智啲，唔好失去理智。（太太會唔會擔心？）我話好普通，我唔敢講到咁入肉，太太話要咀就咀大力啲，佢未睇過個劇本，到排戲嘅時候我會再同佢預告。（會唔會叫太太嚟睇？）我唔叫佢都會嚟，都揚晒。」而今次是天佑第三次演舞台劇，他表示難得跟一眾資深舞台劇演員合作，他早已刨定劇本，又找來老師學習基本舞台劇技巧。