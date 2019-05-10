生日前夕畀人焗　袁偉豪真係娶張寶兒？

藝人袁偉豪（Ben）與女友張寶兒跟一眾《鐵探》的演員相約食飯睇大結局，明天是Ben的38歲生日，大會安排蛋糕提早為他慶祝，眾人即時起哄叫Ben娶寶兒，他即時叫大家冷靜。



問到正日如何慶祝？他笑言約了脊醫：「我後脊好痛，搞到全日都偏頭痛同牙痛。（女友點同你慶祝？）我要問吓佢先。呢兩日都約咗朋友食晚飯，我唔鍾意大搞，40歲先啦！（有咩生日願望？）身體健康，希望工作上有多啲新嘗試。（人生大事呢？）袋住先！大家多多包涵，我哋有自己嘅步伐。」



撐惠英紅做視后



Ben早前跟楊明到了哥倫比亞拍攝《打工捱世界3》，他稱因當地網絡不穩定，所以未能追劇，亦沒有跟女友視像。講到劇情非常催淚，他說：「我尋晚有睇都唔錯，屋企人都有打畀我，話好感動。（網民撐惠英紅攞視后？）暫時都好有優勢，不過好多劇都未上，我都想佢攞，難得佢返嚟拍劇，係佢巔峰之作。（你攞視帝？）我做到自己想做，有朋友話想我攞，但我受之有愧，喺我個角度冇完美，只求做得好過上一部，做到自己本分，獎項就睇觀眾。」



冇得二人世界



對於男友生日，寶兒稱禮物要保密：「其中一份禮物喺海外訂購，仲未送到。（包起你自己做禮物？）每年都送會悶，聽日會同埋朋友一齊食飯。（介意冇得二人世界？）我哋做呢行經常都好忙，大家可以夾到一齊食飯好難得。」對於Ben表示人生大計要袋住先，她說：「袋住先！我哋未去到呢個階段，都好享受拍拖階段。」

