蕭潤邦母喊點低！江若琳入院做手術擔心到喊

今年母親節，「生煎包王」蕭潤邦（Oscar）的母親應該最安慰又開心，除了多個新抱仔江若琳（Elanne）外，Oscar的生煎包店剛開第5間舖，他更窩心親自為母親製作「加料小籠包」，他謂：「我阿媽好有型嘛，我梗係送啲型啲嘅嘢畀佢，平時4粒小籠包，整個4合1『巨籠包』畀佢。」當蕭媽媽邊食邊笑謂：「係咪食得㗎？係咪整蠱我㗎？」Oscar謂：「冇玩你㗎。」原來饀中有「巨鑽」，原來是隻綠晶戒指，即時氹得蕭媽媽「四萬咁口」。Oscar表示：「雖然唔係啲咩寶石，但就可以襯番阿媽戴出去威吓。」蕭媽媽當然好冧收貨：「物輕情意重呀。」Elanne指老公經常整蠱奶奶搞喊她，Oscar坦言：「即係屋企熄晒燈，突然彈出嚟嚇佢囉，不過，我阿媽好玩得，無論嚇佢100次，佢都話『人嚇人，嚇死人㗎』。」



入院做小手術 擔心到喊



蕭媽媽易笑更易喊，被兩人形容為「喊點好低」，當講到兒子事業有成，她已經眼濕濕，Elanne指奶奶開心都會喊，當日過大禮，大衿姐一開口，奶奶已經爆喊，而奶奶視Elanne如己出，之前入院做小手術，奶奶來到病房又擔心到喊，Oscar笑言：「唔知以為絕症呀，阿媽真係好多情感。」Elanne自覺好幸福現有兩家人錫自己，亦會跟奶奶入廚，一於將蕭家廚藝承傳下去。



廿四孝媽媽撐自己



回想當年出來創業，Oscar坦言母親都很支持他：「就算當年做歌手搵唔到錢，佢都支持，佢唔會埋怨你做啲乜，不過，佢冇畀壓力我，我反而會畀自己壓力。不過，我阿媽個人好簡單，嚟見我哋隻貓『糯米滋』已經好開心，佢唔係要去酒店食大餐，反而去茶餐廳佢都好滿足。」而Oscar由去年開始決定每年都會兩家人去旅行，工作外陪家人更重要。