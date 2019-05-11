用愛擁抱子女　劉美娟望失語症囝囝發聲

藝人劉美娟為家庭甘願放棄演藝事業，照顧一對患有罕見選擇性失語症的子女，在老公張崇德心中她每個角色都拿滿分，是100分的好太太、好媽媽！劉美娟以正能量面對生活中的無助，以行動傳遞愛意，每日充實地度過，盼望仔仔開聲的一日。



情緒一度接近崩潰



歌手張崇德與劉美娟結婚18年，育有一對子女，囝囝張日希12歲，囡囡張日晴11歲，仔女均患有罕見選擇性「失語症」，為照顧仔女劉美娟全面停工，未知他有失語症時，只知他資優，求知慾特別高，但兒子卻偏愛爹哋，教育他確實吃力，情緒一度接近崩潰，她說：「佢好黐爹哋，試過爹哋要到中東讀博士學位，兩星期唔喺香港，佢完全係相思病，唔食嘢，情緒好差，掛住爹哋爆喊，但當時我又做唔到爹哋角色，好冇助。（點解咁黐爹哋？）我覺得喺因為妹妹出世，我將分散力畀咗妹妹，爹哋多咗照顧，佢心內面感覺被離棄，所以佢對住我會刻意失控，好難同佢相處，我好吃力、好辛苦，有啲崩潰。初時都會將佢主力交畀爹哋，但後來覺得唔應該係咁，所以主動出擊搵原因，發現因為佢太聰明，我唔應該以小朋友心態去對佢，有日我攬住佢，叫佢冷靜，同佢講對唔住『媽咪一定有啲嘢做錯咗傷害咗你，有咩唔啱你話我知』，佢聽完爆喊，之後我同佢開始慢慢解開咗結。」



喉嚨頂住出唔到聲



面對兩個小朋友都有失語病，夫妻倆沒有埋怨，欣然接受上天的安排，樂觀地說：「佢哋唔係唔講得嘢，佢哋只係喺學校唔講嘢，我哋發現囡囡有呢個病先，但佢四年就解決咗呢個問題，有咗阿女突然開聲講番嘢嘅先例，所以唔擔心阿仔，雖然佢未講到，但期待佢突然有一日開聲，講嘢其實對佢嚟講好難，阿女對我過一番說話，佢話：『媽咪，哥哥唔係唔講，係我哋講唔到，我哋喉嚨頂住，出唔到聲。』好感動到我，我亦好多謝佢提醒咗我。」



絕對不會無理取鬧



張崇德與劉美娟用愛包圍着子女，但並不代表溺愛，張崇德說：「阿仔雖然好愛我，但其實我係好嚴嘅人，嚴到佢哋驚，不過鬧完之後會解釋番點解，好多時因為危險，我會好狠咁鬧，但講完之後會攬番呵番佢哋，所以就算鬧完，佢哋依然咁愛你，原因出發點係愛，唔係無理取鬧，佢哋係知道嘅。」夫妻倆現感到欣慰，仔仔已經好獨立，她說：「佢喺屋企好自動自覺做所有嘢，只係喺學校仲未得。（擔唔擔心將來？）唔擔心，唔使為未來而擔心，點知未來會點，明日嘅嘢未諗。」



P.S.失語症：是指體內一個或多個語言溝通機制受到損害，因而無法正常說話，或會引致聽力損傷，但智力與體能並不受影響。