歌聲獻亡母　蘇姍開騷囡囡越洋爆𤓓事

歌手蘇姍假麥花臣場館舉行個唱，唱至經典英文歌《We Will Rock You》時，邀請4名學生李志剛、漢洋、莫凱謙及馮家俊上台。期後換上平口兼高叉緊身長裙的蘇姍再次登場與學生們唱出《喜歡你》。至於《Angel Wishing Star》則是向已逝世的媽媽致敬：「就快母親節，佢都係歌手。」



唱畢《酒干倘賣無》時，學生莫凱謙上台送花給蘇姍，又大晒10年前的舊照，並說：「10年前你開演唱會我又上台送花，但呢一紮係代表人送。」期後螢光幕播出蘇姍女兒Jasmine的隔空打氣片段，正身處美國的她指因考試未能親臨現場，並大爆媽媽秘密：「佢好善良、好有公德心，乜都想幫，同埋佢淨係識煮3樣嘢，公仔麵、麻婆豆腐同蛋，我仲識煮過佢！」續感謝媽媽一直賺錢支持自己出國讀書：「悉心照顧我都係想我有一個好好嘅未來同生活，佢今晚夢想成真開騷，好開心見到大家捧場！」驚喜浪接浪，原來莫凱謙正和Jasmine視像中，令感動落淚的蘇姍非常驚喜，Jasmine亦趁機說了一聲「母親節快樂」。



林子祥驚喜現身



到Encore部分，壓軸嘉賓林子祥（阿Lam）Surprise登場演唱名曲《分分鐘需要你》，炒熱現場氣氛！換上一套紅色Bling Bling衫的蘇姍一上台就同阿Lam相擁錫嘴仔，蘇姍開心謂：「佢習慣早瞓，留到咁夜好難得，仲要佢做完佢個騷，本身係返美國抖，但專登留多幾日幫我！」期後二人再合唱多首經典歌《敢愛敢做》，全場Fans拍爛手掌，阿Lam臨落台二度同蘇姍咀嘴！最後蘇姍High爆落台同嘉賓及Fans近距離接觸，更開放點歌環。