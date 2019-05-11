超時要罰錢？蘇姍為歌迷扣歌酬都冇計

於麥花臣場館舉行個唱的蘇姍騷後受訪，問到超時完騷罰幾多錢？她笑言開騷前都有同老闆「先小人 後君子」：「講明要有心理準備（超時），因為想唱多啲歌，但佢哋好好話冇問題，仲話最緊要大家開心，叫我盡情唱。（會唔會喺歌酬度扣？）唔會啩？老闆好好嘅！就算要都冇辦法啦為咗歌迷。（開Part 2？）我哋都想搞多場，多謝大家支持！」



感激阿Lam撐場



蘇姍感動指有好多兄弟姊妹為支持自己遠道飛返香港，當中包括嘉賓林子祥（阿Lam）：「最難得係佢呢位老友，因為佢早瞓，都有同導演夾定驚有咩突發事，自己早輪又唔舒服，但佢講咗一句說話令我感恩，佢話有其他Job都好，點都嚟撐我！三嫂（戚美珍）都特登嚟撐我都好開心！」講到同阿Lam兩度咀嘴，她表示二人感情深厚，又大讚對方好好，不但出力支持好友，又會栽培新人。



阿女打氣最感動



提及全晚的「洋葱位」，蘇姍坦言是女女Jasmine隔空打氣環節：「事前冇畀我睇，第一個騷佢有同我上台合唱，但今次佢考試改唔到期，有問佢會唔會錄片，佢話唔錄，又話冇時間、冇人揸機耍走我，點知原來有，我都好感動！」