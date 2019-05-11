東方日報C1：張熙恩自爆秘戀言承旭2年

台灣男星言承旭的感情生活，多年來備受關注，與他傳過緋聞、有「台版千頌伊」之稱的模特兒張熙恩，前日出席公開活動時罕有地談及與言承旭的一段情，大爆二人曾經拍拖兩年多，熱戀期間曾有結婚憧憬，惟一直未有人開口求婚。



言承旭與「台灣第一名模」林志玲的一段情糾纏足足17年，多年來關係撲朔迷離。2017年，二人曾被拍得在馬來西亞以情侶裝現身健身室，即傳出「世紀復合」，甚至有傳二人結婚，惟最後志玲在公開活動表示仍是「單身族」，即令有關傳聞瓦解。言承旭與志玲「糾纏」的17年間，出現過另一位女伴，2014年，他與有「台版千頌伊」之稱、與林志玲同屬凱渥模特兒公司的「師妹」張熙恩傳緋聞，2015年更被拍到同遊美國，當時言承旭聲稱女方是他「非常非常重要的朋友」，但一直未有確認女友的地位。



「陪他度過低潮期」



事隔4年，36歲的張熙恩前日在台灣出席活動，罕有地談及與言承旭的一段情，她坦言雙方曾經拍拖兩年多：「當時因為言承旭受傷，自己就在旁陪伴他走過低潮期。」又指當時和言承旭的媽媽及姐姐關係相當好，言媽媽十分喜歡她。當年二人曾傳出婚訊，張熙恩坦言熱戀期間曾想過要步入結婚階段，可惜由始至終都未曾被求婚，她甚至試過自卑心作祟：「我有很多疑問，是不是我不夠成功、不夠紅？是我不夠好所以不能承認我？」不過後來發現並非如此，只是言承旭為人比較低調而已！



問到二人拍拖的過程，她大讚言承旭是個好男友，拍拖期間不覺得辛苦：「這種男朋友很好，沒有管我，我可以一直做自己要學的事。」又說拍拖期間幾乎沒有鬧過交，可惜大家因工作關係聚少離多，加上她渴望擁有一段可以「大方拖手」的感情，最終選擇和平分手。



分手後仍出錢買畫



二人並非各行各路，分開後更一直保持聯絡，關係昇華到像家人一樣。早前她舉行畫展，言承旭更偷偷出錢託人買畫，令她非常感動！



模特兒出身的張熙恩曾放下演藝事業3年，到紐約、英國等地學習語文和時裝設計。去年回台灣後，開了一間獨立書店。惟她爆出與言承旭相戀兩年多的言論一出，網上即流傳一輯言承旭領證結婚的照片，立即引起哄動，但心水清的網民指是他與內地女星佟麗婭在2014年電視劇《戀戀不忘》的劇照而已。



此外，志玲前日現身台灣機場啟程到上海出席活動，架上墨鏡、身穿貼身上衣和牛仔褲的她大展美好身段兼騷美腿，相當養眼。另昨日她穿上紅色露肩裝出席上海活動，心情不俗。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



