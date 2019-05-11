《復4》內地破40億人仔　羅拔公開呢幕…

漫威（Marvel）晒冷作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）上映兩周掀起全城超英熱，於世界各地狂破票房紀錄，內地方面雖然有翻版，但票房仍然大收，上映17日已收逾40億人仔（約46億港元），為進口片內地電影票房創新高，繼續挑戰於內地影史最賣座電影頭兩位，分別為收46.5億人仔（約53.4億港元）的《流浪地球》，以及收56億人仔（約64.4億港元）的《戰狼2》！



全球票房方面，《復4》不但已超越《鐵達尼號》（Titanic）的21.8億美元（約171億港元）紀錄成為全球最收得電影亞軍，截止本周五更已收逾23億美元（約180億港元），瞄準《阿凡達》（Avatar）的27.8億美元（約218億港元）冠軍紀錄！



另一方面，導演羅素兄弟（Russo Brothers）宣布官方防劇透時限解禁後，眾星密密於社交網晒片場情況，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）近日直情晒冷，上載拍攝最後一個於大戰中，關鍵又傷感的鏡頭，幾部機影住他Roll機後，想像手上有「無限手套」拍攝，睇到粉絲紛紛派心心，大讚他演出精彩，不少人更表示睇到勁揪心！