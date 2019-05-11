【委屈到喊】張倫碩真人騷發火開鍾麗緹波

藝人鍾麗緹同內地男星張倫碩晒恩愛當食生菜，2016年結婚嘅二人最近仲心急想有愛情結晶品，48歲嘅鍾麗緹仲特地去美國做試管嬰兒，真係恨B恨到出面。不過兩個人相處，生活上總有啲小拗撬，好似喺最新一集大陸真人騷《我最愛的女人們》入面，兩公婆孖實張媽媽齊齊去玩，點知同住一屋就爆出怒火…



「劇情」講到一朝早張倫碩準備沖涼，請鍾麗緹幫忙擋住鏡頭，但佢發現老婆只係拎咗張紙遮鏡頭，跟手就走人去廚房準備嘢食，張倫碩就怒氣充天質問鍾麗緹，發晒脾氣話，仲要求清空攝影機資料，鍾麗緹就細細聲解釋：「剛才我擋了，你別發脾氣了，我下一次知道了。」之後佢就返廚房繼續整早餐，不過都係撳唔住張倫碩啲火，佢仲嬲到係咁嬲：「一點都不為別人著想，我真是無語了。」



鏡頭一轉，張倫碩就走去搵阿媽呻，狂鬧：「她不是不知道，她就是懶，你知道嗎？就是，你擋一下不就完事了對吧，我老婆就『啊，Sorry啊，我下次注意啊』，你注意有甚麼用呀？」鍾麗緹雖然人在廚房，不過開住門嘅佢就聽得一清二楚，即刻嬲到怒掟鍋鏟，仲衝埋去房搵張倫碩理論，而鍾麗緹事後返到廚房，愈諗愈嬲，仲忍唔住流下委屈嘅淚水，奶奶隨後都有上前安慰佢，不過張倫碩依然唔肯低頭，二人入到房拗數時，張倫碩繼續插鍾麗緹態度有問題，而二人最後有冇和好就要等下集播出先知喇。