愛寵如命！老佛爺隻貓繼承家產

陳庭欣愛雀係人都知，最近佢走失咗隻雀Shabushabu，即時懸紅兩萬蚊去搵雀，好在最後有位熱心人幫佢搵番隻雀，庭欣開心到喜極而泣。其實唔少圈中人都愛「寵」如命，令唔少人感嘆做動物好過做人！



劉亦菲

內地藝人劉亦菲係貓癡一名，佢喺北京嘅18萬呎豪宅入面養咗數十隻流浪貓，高峰期多達50隻，非常誇張，依家保守估計都有30隻，可以算係最豪華嘅流浪貓收容所。



彭健新

提起歌手彭健新就自然諗起佢嘅已故松鼠狗愛犬OK仔，佢經常帶OK仔亮相節目同出席活動，由於OK仔精靈可愛，真係比主人仲搶鏡，非常受市民歡迎，人氣絕對唔比彭健新輸蝕，不過OK仔喺2015年離世。



傅明憲

傅明憲向來愛狗如命，一直以來養有多隻北京狗，之前有愛犬患病，佢帶愛犬去做針灸，又餵佢哋食靈芝粉，為養狗花費不菲。



鄺美雲

鄺美雲視愛犬Cash如兒子，篤信佛教嘅佢會帶Cash參拜，2004年更為Cash進行皈依，獲賜法號「來法」。而Cash亦係狗醫生，鄺美雲常帶愛犬探訪老人院。不過，Cash已於2017年底因胰臟癌病逝。幸好現時有Cash的兩名兒子Euro及Bank陪伴鄺美雲。



廖碧兒

廖碧兒自小已經養狗，來港後佢收養咗第一隻貴婦狗，跟住為愛犬取妻，再開枝散葉，佢更加親自為狗狗接生，由一隻狗變成七隻，其中四隻仲係狗醫生。



江美儀

江美儀兒先後養過三隻狗，第一隻愛犬冬冬有動物醫生資格，仲攞過香港健出動物大獎，不過後來冬冬過身，之後美儀再收養愛犬Teddy同Tina，就連開工都會帶埋佢哋。兩隻愛犬仲係明星狗，拍過狗糧廣告，美儀仲因為愛狗而搞埋寵物網店。



羅敏莊

羅敏莊同陳國邦係圈中出名嘅愛貓之人，屋企養咗八隻唐貓，年齡由8至20歲，八隻貓咪陪住佢哋嘅囡囡陳慎成長，仲會一齊瞓覺添！



蔡依林

台灣天后蔡依林（Jolin）嘅愛犬Whoohoo（屋虎）非常出名，Jolin出入都會帶愛犬在身邊，就連工作，只要環境許可，佢都會帶埋愛犬一齊做嘢。由於屋虎樣子可愛，所以都吸引唔少廣告商邀約，同媽咪Jolin一齊拍廣告，Jolin仲好自豪咁以星媽自居。



蕭敬騰

台灣歌手蕭敬騰對動物愛護有加，佢收養咗6隻流浪狗同4隻流浪貓。之前佢嘅愛犬「咖啡」意外走失，佢即時在網上發文，發動粉絲幫手尋犬，最後經過32小時全力搜索終於尋回，當時蕭敬騰感動到喊。



Karl Lagerfeld

已故著名時裝設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）生前非常寵愛愛貓Choupette，佢除咗請專人全職照顧愛貓之外，又為愛貓開社交網站IG，Choupette嘅IG粉絲都有23萬，老佛爺死後，有指Choupette有份承繼主人嘅部分遺產。