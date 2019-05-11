《鐵探》續前緣！袁偉豪君馨封最佳螢幕情侶

無綫劇集《鐵探》尋晚播出大結局，相信大家對「梓Sir」袁偉豪（Ben）上訴得直大感痛快，而「老婆」王君馨對佢不離不棄，亦相當令人動容。今日係Ben嘅38歲生日，王君馨喺社交網為好拍檔慶生，仲分享咗啲拍攝花絮並留言：「大家知唔知，原來呢一場碼頭戲就係全套鐵探最尾嘅一場戲。嗰日見到垶Sir，嘩咗一下，睇到佢咁多個月嘅努力沒有白費，效果驚人！戥呢位好拍檔開心和驕傲。好開心係呢套劇裏面可以做你老婆呢個角色，可以一直睇住你嘅journey。😊 尋日終於播完大結局，因為拍緊唐人街，冇得喺現場祝你生日快樂，上年拍攝鐵探的第一場就是你生日😆，真係好橋，希望呢套劇集就係你最好嘅生日禮物！Happy Birthday Ben! 🎂 繼續做你喜歡做的事！支持你！👊💪」



網友除咗紛紛留言祝Ben生日快樂之外，仲大讚佢哋好襯：「你哋真係有夫妻相好襯，今年最佳螢幕情侶係你哋喇，之前牙佬花曼都係咁襯，今次仲襯！」亦有唔少網友話期待佢哋再合作，仲話之前喺劇集《城寨英雄》佢兩個最後陰陽永隔，今次《鐵探》又係咁，下次一定要Happy Ending呀！



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