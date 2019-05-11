新劇今晚首播　李鎮旭孖李荷娜拉隊戲院造勢

韓星李鎮旭與李荷娜合演的韓國懸疑劇《Voice 3》將於今晚首播，電視台為了隆重其事，安排眾演員與導演於前晚現身首爾永登浦CGV戲院出席劇集的製作發布會造勢，吸引大批劇迷捧場。



自2017年播出第一季，《Voice》系列先後創下OCN電視台史上最高收視韓劇及刷新歷代劇集最高收視紀錄，贏盡口碑。雖然《Voice》曾因畫面過於血腥暴力，而遭韓國放送通信審議委員會警告，部分集數需調整為「19禁」；不過韓國網友就大讚劇情緊湊，尤其欣賞部分劇情改編自真實案件，引起觀眾共鳴，當中最令人印象深刻的，就是血腥殘酷的「水原殺人分屍案」。



上季《Voice 2》講到擁有超凡聽力的112舉報中心主任姜權酒（李荷娜飾），被罪犯引誘到爆炸大樓後生死未卜...。今季由李鎮旭飾演112舉報中心黃金時間組的機動隊長，將會成功找出殺害同事的真兇，而李荷娜將率領「112舉報中心」迎戰足以撼動整個韓國的Dr.Fabre極惡網路犯罪組織，劇情涉及矚目驚心的暗網話題，恐怖程度再升級，並會在「黃Viu煲劇平台」播出。

