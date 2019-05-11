唱K拒點自己歌！梁靜茹竟然靠呢兩樣嘢開聲

馬來西亞歌手梁靜茹在KTV中擁有無數經典K歌，不僅是療癒系情歌天后，更是名副其實的｢K場天后」，平常愛唱KTV的她，早前在唱片公司安排下，來個｢夜襲」KTV，出道多年卻是第一次與粉絲唱KTV的她，與粉絲搭膊頭合唱，還主動幫粉絲合音，隨口哼唱都被粉絲視為天籟，驚喜萬分的粉絲，更開心到喊！有人直呼：｢能和情歌天后本尊合唱實在太扯！像是在做夢一樣！」梁靜茹則笑說：｢這個通告太適合我啦！本人非常喜歡唱KTV！」事實上，唱了20年的梁靜茹對於KTV情有獨鍾，小時候就因為爸爸關係幫卡拉OK伴唱帶錄唱的她說：｢之前有跟姊妹好友從下午兩點唱到半夜，覺得愈唱愈爽！」



身為情歌天后又是K歌天后的梁靜茹，透露自己私底下去唱歌時，幾乎完全不唱自己的歌，她解釋說：｢很多朋友找我去唱KTV都說想聽原音重現，但我都會婉拒，因為KTV有很多我想要唱的歌，去那邊就是要唱別人的歌啊！不過我很歡迎朋友點我的歌來唱，我可以順便回顧一下我過往MV，這樣蠻好的！」梁靜茹更自爆開聲妙法，笑言就是吃很多滷味及飲啤酒。



此外，梁靜茹更突擊了人氣YouTuber聚集的包廂，一班知名網紅看到天后大駕光臨，都搶着想跟梁靜茹合唱，梁靜茹又跟大家玩起遊戲，難得這群網紅一個比一個會唱，令梁靜茹大感驚喜，大讚說：｢好聽耶！這種等級可以直接出單曲了！」對於是次｢突擊」歌迷，調皮的她笑說：｢就是純粹想要嚇一下歌迷！想看他們的反應如何！」



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