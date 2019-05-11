肥媽煮九大簋慶母親節

藝人肥媽（Maria Cordero）現身其代言的廚具品牌活動，即場炮製了兩道菜色。提到明天是母親節，她笑言一樣要煮餐死：「今日已經醃好晒啲肉，要煮九大簋，有湯、有羊、有牛、有雞同有菜。（唔叫小朋友煮畀你食？）叫佢哋煮，即係我要洗廚房，佢哋煮完好似打仗咁，之前試過煮畀我食，我洗廚房洗咗三個鐘。」她稱家中人數眾多，最少也有22人一齊食飯，最多試過69人，人數太多的話，會在家中燒烤或者打邊爐。



提到去年肥媽為某集團做搞手舉行慈善晚宴，為香港防癌會籌款，但該集團老闆未有捐出善款，對此，肥媽表示已交給律師處理，以及入稟小額錢債處：「我自己連化妝同畀錢工作人員墊支咗先四十幾萬，但一直都聯絡唔到個集團嘅老闆同佢媽咪，我做咗幾十年慈善都未遇過咁嘅事，其實錢唔係好多，捐款大概百幾萬，加埋我個四十幾萬，都唔夠二百萬，都唔明點解佢哋會咁做，因為佢哋屋企係好有好有錢，買個手袋畀女朋友都幾十萬。」問到下次做慈善會否更謹慎，肥媽坦言以後不會再當搞手，只會捐錢：「其實今次唔係錢嘅問題，幾十萬我當跌咗或者捐咗，但佢咁做係陷我於不義，我覺得好唔開心，我識咗個集團老闆嘅媽咪好多年。不過事件發生後好多人打畀我關心我叫我唔好嬲。」











