郭晶晶基因強大　霍啟剛：小朋友都似佢

名人霍啟剛出席慈善義賣活動，講到太太郭晶晶早前誕下小千金，兩人現有一子兩女，他透露小朋友於一月初出生，已過了百日，晶晶亦過了休養期，笑言並非刻意隱瞞：「冇人問冇人講就唔公布住，唔係刻意隱瞞，希望大家諒解。（會唔會再生多個湊夠兩個好字？）唔好講呢啲，冇諗過。（今次係意外？）其實由第一個開始，都係順其自然。（小千金性格係點？）幾定，而且今次第三個，大家都熟手咗，冇咁慌亂，小朋友都好早戒咗夜奶，幾個都算易湊。」



對於母親朱玲玲表示兩個孫女都很像晶晶，霍啟剛說：「係呀！佢啲基因幾強，幾個都似佢，開頭我仲話我屋企多數男仔，同佢講定多數要湊仔，估唔到生咗兩個女，都好呀，女嗲啲Daddy。」他透露自己有幫手湊小朋友，晶晶亦會親自接送子女返學放學，可培養家長與小朋友的關係，問到暑假會否舉家旅行？他說：「未諗呀！依家三個一齊出門，坐車都好迫。」他又表示已吩咐大仔畫母親節卡給媽咪、嫲嫲及太嫲，指大仔藝術天分高，影相亦有板有眼。



同場的陳倩揚帶同兩名兒子出席活動，她透露早前與小朋友到農田參與插秧，體驗農民生活，學懂珍惜。