同高海寧行禮！楊明冧爆送巨型戒指

藝人高海寧（高Ling）、楊明、陸永、湯洛雯等齊出席無綫新劇《婚姻合伙人》宣傳，為配合劇情，高Ling與楊明穿上結婚禮服現身行禮，並簽下「婚姻合伙證書」，不過當中誓詞以搞笑為主，令二人宣讀時也忍不住笑，最後楊明跪低更向高Ling送上巨型道具戒指，認真冧爆！



已先後多次穿上婚紗的高Ling，表示已習以為常，沒有太大感覺，反而楊明就表示等待出場時心情緊張，預計他日真的小登科時，心情定必比今日更緊張。首度孭重飛的高Ling，透露拍攝期間可謂冇時間睡覺，每日收工返家便要睇劇本，還要經歷角色高低起跌，試過連續一星期拍喊戲，每日搞到眼腫開工，問到當時情緒是否很低落？她說：「好Down，後來去到睇住劇本都流眼淚，嚇親媽咪問我咩事，今次係我最入角色嘅一套劇，總之一見楊明就自己會流眼淚。」



對於被指頂替黃心穎到巴塞隆拿工作，高Ling直認不諱：「係嘅，係間保險公司Annual Dinner司儀，我已經第二次幫呢間公司出埠工作，都開心，因為可以順道放假。」剛與黎諾懿到馬來西亞拍攝節目的楊明，則表示今次接受一個位於68樓的高空挑戰：「本身有畏高，真係一踏出去就腳軟，黎諾懿仲嚴重過我，見到我好驚就搭住我膊頭話保護我，其實佢唔知自己係推緊我囉！」