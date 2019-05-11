遺憾冇追女？袁詠儀感恩：依家已經好滿足

藝人袁詠儀（靚靚）到澳門出席手袋店的開幕嘉賓，並為現場價值1600萬的鑽飾迷你版包包揭幕，連一向是「包包控」的靚靚都不敢拿起它，笑言：「都係唔拎喇，我怕拎咗唔捨得放低。」講到家中收藏很多？她說：「又唔係咁誇張，其實我都好理性選擇，事實上呢個牌子嘅袋係有佢嘅實用之處，我亦都唔係盲目追潮流去買，同埋都要講個款同顏色襯唔襯自己，其他牌子我都會用。」



不過，靚靚承認的確有些款式作為收藏之用，她謂：「有啲袋當了解到佢背後嘅故事，同埋製作過程你就會更加識得欣賞同收藏佢。」可作投資？她笑言：「唔希望有一日係要賣咗佢哋，但就有諗過用嚟拍賣行善。」續言：「我又生唔到個女，唔可以留畀佢，或者留畀將來新抱，但到時佢又未必鍾意。」



另外，她與老公張智霖（Chilam）早前在內地拍真人騷節目說到未有女兒感到遺憾，Chilam笑言提議找其他人代生一事？靚靚說：「梗係唔得啦，亦唔需要行呢一步，其實依家已經好滿足，或者係上天要我哋好好照顧個仔同家庭呢！」



至於早前在微博晒弗爆比堅尼照，靚靚稱全因為拍戲，但都想繼續Keep。反而Chilam被網民指他有點腩肉？她笑謂：「我唔講啦，一陣佢又話我激佢，又話口賤，上次我同佢喺台灣行書店畀人話佢肥，佢心情幾Down呀，我唔敢出聲啦。」