關智斌手技了得！容祖兒激讚：好舒服呀

天后容祖兒早前同好朋友關智斌（Kenny）去咗日本北海道，喺旅程差唔多最後一日，工作人員突擊入關智斌房，睇吓佢個行李究竟有啲乜，喺呢個時候關智斌即晒冷，首次推介一本教大家可以隨時隨地做運動嘅書之外，仲有一枝震震按摩棒，用嚟紓緩做完運動肌肉不適！



當工作人員幫關智斌按摩之際，容祖兒突然亂入，舉手話幫關智斌按摩，關智斌即時大叫唔好，仲勁驚咁叫容祖兒快啲走！但愈叫容祖兒唔做，容祖兒就偏要做，仲開行度數起勢咁整落關智斌身上，搞到嘩嘩大叫兼標眼水！點知容祖兒再嚟個加強版，話關智斌講佢踩背有一手，問都冇問關智斌，成個人踩咗落去，之後仲進入忘我狀態，唱埋歌跳埋舞咁！唔少網民都話關智斌好慘，但仍然都冇嬲容祖兒。



之後關智斌嚟個大反擊，叫容祖兒瞓番低等畀佢按摩，雖然起初佢話唔好，話男女授受不親，但點知畀關智斌按按吓又大讚好舒服，唔少網友都話關智斌以德報怨，真係勁好仔！



網民有話兒

AudXXXy HXXg：Kenny，聽得出你眞係好驚Joey，不過我每次睇你哋啲片真係會笑到唔徙做sit up﻿

CiXXy CheXXg：笑爆咀，不過點解條片咁短

KaXheXXne LaXXan：無諗過你們咩都玩囉，真是笑到癲咗

煮X雪X：容祖兒一入來即刻開始爆笑