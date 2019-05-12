第一個母親節！單文柔寫親筆信畀「小豬比」

港姐出身的單文柔去年與陳展鵬結婚，上月誕下愛情結晶品Quinta「小豬比」，剛坐完月的她正努力學習當一位新手媽媽，面對愛女經常眼碌碌四圍望，即使一個手勢、一個笑容都會令她大感甜蜜，故趁住做媽咪之後第一個母親節，單文柔執筆寫信給囡囡，表示望能成為她長大的玩伴，並叮囑囡囡要吃得飽、睡得好，字裏行間濃濃母愛。



談到湊B難忘事，單文柔接受東網訪問時滔滔不絕，她說：「記得有次幫佢掃風，初生BB頸骨好軟，托住佢條頸時，唔小心叉住佢條頸，佢好似窒一窒咁、透唔到氣咁，仲即刻成個人坐直瞪大眼望住我，不過冇嬲同唔高興，個樣仲好萌，呢個情景到呢刻都好記得，點解自己咁大意。」更指曾有段時間因乳線炎，未能餵母乳給囡囡，令囡囡谷便便，至後來可以恢復餵奶時，沒料囡囡的便便暢通之餘，便便量比平日還要多：「當時換完片冇耐，同佢玩完就打側身抱佢，點知發現佢半個身都係便便，嚇到我呆咗，但佢都只係瞪大眼望住我，冇喊，名副其實『屎撈人』咁樣，好崩潰。」



作為新手媽媽，單文柔不諱言出院後的心理及生理也感到驚慌，因展鵬忙於開工，雖然有陪月姐姐同傭人姐姐，但最信任的仍然是枕邊人，幸而日復日不斷學習，從餵奶到如何觸摸囡囡，直至掌握到竅門，才慢慢把緊張放下。

