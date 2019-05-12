媽媽真偉大！陳凱琳承傳熱辣辣的愛

藝人陳凱琳在情人節誕下兒子鄭承悅（Rafael），令到今個母親節有雙重意義，輪到自己要照顧BB更覺媽媽偉大，陳凱琳說：「第一個母親節自己都係媽媽，感觸好大，由生BB出世開始，自己人生都改變，冇諗過喺事業開始嘅階段結婚、生仔，但係感覺比以前得到嘅所有更加幸福。」



希望BB快高長大



「小嘉穎」的出現令到整個家庭充滿生氣及溫馨氣氛，她希望BB健健康康，快高長大。更勾起小時候媽媽不辭勞苦的愛護，她說：「喺加拿大時，媽咪放低咗工作做全職家庭主婦，最記得媽咪每日都會突登煮一啲熱辣辣嘅飯餸，喺午飯前放喺學校儲物櫃，等我哋日日都好幸福有熱辣辣嘅午飯食，仲有每日接送返學放學。」陳凱琳指會承傳媽媽給兒子最好的營養，現時會堅持餵人奶，到BB長大會親手煮一些好味道的食物，讓BB快高長大。



以媽媽做榜樣



陳凱琳自言成長時亦有乖、有百厭的時候，到做了媽媽更明白到媽咪實在受了不少冤屈，加倍感受到媽媽的耐性、愛心，自己也會以媽媽為榜樣關懷兒子，她說：「我同媽咪每日都好溫馨，冇佢嘅支持、鼓勵，都未必仲喺娛樂圈。依家媽咪又經常嚟探BB，有時見我好攰又叫我去瞓覺幫我睇住BB，媽咪真係好偉大。」