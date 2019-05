憑人氣電影《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)提名金球獎的美籍華人女星吳恬敏(Constance Wu),其成名作劇集《初來報到》(Fresh Off the Boat)近日宣布開拍第六季,估唔到身為主角嘅吳恬敏竟然係社交網爆粗留言話好沮喪,唔通一朝得志語無倫次?



吳恬敏喺社交網連續發兩個充滿負面情緒嘅pose,「So upset right now that I'm literally crying. Ugh. Fuck(現在我很沮喪,我真的在哭,唉,FXXk)」、「FXXking hell。」發文嘅時間撞啱《初來報到》宣布開拍新一季,令網民相信吳恬敏因為拍劇要推戲所以咁樣發文。



其後吳恬敏現身社交網解釋,發兩段負面情緒嘅發文純屬關於自己嘅生活,只係咁啱撞正劇集宣布開拍令人誤會,佢強調相當熱愛每一個演員和製作團隊成員,很榮幸成為其中一員。