東方日報C1：陳凱琳母親節熱辣辣午餐傳情

同是港姐出身、各有視帝老公的單文柔（Phoebe）與陳凱琳（Grace）今年齊齊「升呢」，首度以靚媽身份過母親節，提起「心肝椗」兩人均冧到爆，Phoebe更親筆寫信給長大後的「小豬比」，又大談湊女烏龍事，掃風時不小心叉親囡囡條頸，呼吸困難而嚇親！有仔萬事足的Grace，則指會承傳媽咪的愛心廚藝，讓兒子食得健康！



陳凱琳在情人節誕下兒子鄭承悅（Rafael），令今天母親節有雙重意義，到自己湊B更覺媽媽偉大，她說：「第一個母親節自己都係媽媽，感觸好大，由BB出世開始，人生都改變，冇諗過喺事業開始嘅階段結婚、生仔，但感覺比以前更加幸福。」



不辭勞苦餵母乳



「小嘉穎」的出現令整個家庭充滿生氣及溫馨氣氛，更勾起小時候媽媽不辭勞苦的愛護，Grace說：「喺加拿大媽咪放低咗工作，做全職家庭主婦，最記得佢每日都會特登煮啲熱辣辣嘅飯餸放喺學校儲物櫃，等我哋日日都有熱辣辣嘅午餐食，仲有每日接送返學、放學。」她坦言會承傳媽媽給兒子最好的營養，故現時會堅持餵人奶，到BB長大亦會親手煮一些好味道的食物，讓BB快高長大。



愧令媽咪受委屈



陳凱琳成長時有精乖、也有百厭的時候，到做了人母更明白到媽咪實在受了不少冤屈，加倍感受到媽媽的耐性及愛心，並以她為榜樣：「冇媽咪嘅支持同鼓勵，我都未必仲喺娛樂圈。依家媽咪成日嚟探B，有時見我好攰，會叫我去瞓幫我睇B，真係好偉大。」



為答謝母親，日前陳凱琳撇下囝囝，提前與家姐、孖生細佬Derek及父母往紅磡酒店歎自助餐慶祝母親節。席上陳凱琳不時與母親合照，極為溫馨。陳凱琳往洗手間時，細佬Derek全程護駕，眾人最終逗留約兩小時才埋單離開。



單文柔給女兒字字情深



現年29歲的單文柔去年與陳展鵬結婚，上月誕下愛情結晶品Quinta「小豬比」，剛坐完月的她正努力學習當一位新手媽媽，面對愛女經常眼睩睩四圍望，即使一個手勢、一個笑容都令她大感甜蜜，趁住母親節，單文柔執筆向囡囡寫信，望能成為她長大的玩伴，並叮囑囡囡要吃得飽、睡得好，字裏行間滲透濃濃母愛。



忍痛捱過乳腺炎



談到湊B難忘事，單文柔接受本報訪問時滔滔不絕：「記得有次幫佢掃風，初生BB頸骨好軟，托住佢條頸時，唔小心叉住佢條頸，佢好似窒一窒、透唔到氣，仲即刻成個人坐直瞪大眼望住我，呢個情景到呢刻都好記得，點解自己咁大意。」更指曾有段時間因乳腺炎未能餵母乳，至後來恢復餵奶後，囡囡的便量比平日倍增：「當時換完片冇耐，同佢玩完就打側身抱佢，點知發現佢半個身都係便便，嚇到我呆咗，但佢都只係瞪大眼望住我，冇喊，名副其實『屎撈人』咁樣，好崩潰。」



投訴展鵬要開工



作為新手媽媽，單文柔不諱言出院後的心理及生理也感到驚慌，因展鵬忙於開工，雖然有陪月和工人，但最信任的依然是枕邊人，幸而日復日不斷學習，從餵奶到掌握觸摸竅門，才慢慢放下緊張心情。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



