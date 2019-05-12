第一句就失準　孫盛希同19歲妹妹PK壓力大

首度參與內地真人騷節目的新生代唱作女歌手孫盛希（希希），早前獲邀到上海參加《這！就是原創》由於第一輪直接晉級的關係，希希在第二輪開始才真正見識到大家的實力，更直誇這次和她決勝的選手雨錕實力驚人，她說：「她是一位十九歲妹妹雨錕，一開始被她氣場嚇到，她的演出獲得三位隊長一致通過，想着這次應該會是挑我PK，就更緊張了，第一次站上這舞台演出比任何大舞台都還緊張！我唱完後，蕭敬騰隊長說他被我嚇到，因為第一句很不穩，讓我想起我以前比賽時壓力太大、太緊張，也常常會第一句唱不穩。」希希在這一輪的表現，獲王嘉爾隊長及蕭敬騰隊長激讚，令希希猶如打了一劑強心針。



希希更被大家公認為「大魔王」，直到倒數第二個才被挑戰，希希表示：「有這樣的稱呼更有壓力，大家演出結束後，待定的參賽者們進入了限時創作的環節，僅僅一晚的時間寫詞、編曲，隔天就要演出，其實是特別有挑戰性的事情，很多人沒能表現最好的狀態。」對於賽制，希希直言覺得很殘酷：「一起站在台上的我也都快哭了，心情很不好，所以後來結束後，遇到我喜歡的參賽者們，也有特別去表達我有多喜歡他們的創作與演出！」希希想讓每個參賽者知道，不管比賽的結果如何，這些創作都是獨一無二且無價的。