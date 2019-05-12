跟周奕瑋推介去玩　黃煦珽竟然食到想反胃

早前憑派台歌《女神BB》受到網民熱烈討論的中華文化小姐黃煦珽（Zaneta），趁假期和家人到日本旅行，她坦言自2011年日本東北大地震後，都沒有踏足過東京，今次之行有很深感受，Zaneta笑說：「太耐冇去東京，感覺既熟悉又陌生，都有參考主持周奕瑋推介嘅地方，喺復活節嘅日子去食農場雞蛋放題應節，自己平時冇蛋不歡，但就比較少食生蛋撈飯，同場都有好幾個香港人，見到佢哋可以食六、七隻。雖然係任食，但我最盡只食咗四隻不同品種生蛋，食完之後感覺好似冇食過啲咩但又頂住個胃，仲有啲想嘔嘅感覺，之後見到無論咩形態嘅雞蛋，都想反胃喇！」



講到其他難忘回憶，Zaneta表示自己從來沒有在日本賞櫻花，原本以為已過了櫻花季節，想不到長野縣仍有些地方有櫻花，立即瘋狂影相留念，她又說：「去旅行真係有好多變數，好多時天氣不似預期，好似原本訂咗間酒店房，望出去就見到富士山，好期待，點知當日多雲大霧，望出去成個山唔見咗，真係好失落。到第二朝起床仍然見唔到，落樓下食完早餐返房繼續瞓多一陣，當我一起床打開窗簾，全個富士山出現眼前，嗰刻真係驚喜到尖叫！」