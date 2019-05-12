淩空360度握手　林峯腿張開怕畀觀眾摸到…

歌手林峯的《Heart Attack 澳門站演唱會》在威尼斯人金光綜藝館舉行，連唱多首快歌為演唱會揭開序幕，台上他稱：「濶別呢個舞台2年，呢2年我一直工作，希望今次只係熱身，明年有更多音樂演出。」林峯亦有騷麒麟臂，但不少歌迷大叫除衫，林峯即說：「大佬，呢個係演唱會，叫除衫係咪入錯咗場？」



觀眾興奮現混亂



至於今次林峯利用在內地太空吊臂，讓他可以淩空360度在觀眾席上跟歌迷近距離接觸，林峯在吊臂升起後在觀眾頭頂經過，不時彎身近乎倒掛式和歌迷握手，令歌迷興奮爭相向他雙手雙腳「又握又摸」，林峯都不斷提醒說：「唔好拉我呀，唔好拉腳呀，否則唔握㗎啦。」期間他亦有叫停：「唔好拉啦，停，安全第一。」之後混亂間歌迷疑似跌倒，只聽到在吊臂上的林峯緊張問觀眾：「有冇事？有冇事？」得知無恙後才繼續環繞四面觀眾席握手。除了「空中握手」林峯亦好識做，不時邊唱邊走到觀眾前拿歌迷的手機自拍。而林峯老闆古天樂有拍短片，說他拍戲外就忙於健身操到手都舉不起，又說歌迷要叫他除衫，十分搞笑。



雙腳張開對觀眾尷尬



完騷後林峯接受訪問，講到空中握手環節險象環生，他謂開騷前吊臂都有發生輕微故障：「發現吊臂平衡軸有少少問題，一度以為用唔到，我話呢個吊臂好緊要一定要有，好彩最後都搶修用得到。（期間你嗌停又問有冇事，係咪有事發生？）冇事佢哋都係笑住，不過我見到大家好熱情好逼，又有樓梯驚佢哋會跣親，最緊要注意安全，否則就要取消㗎。」不過，林峯笑言當時自己着條威吔褲，雙腳又張開，在歌迷上面都怕她們「握錯」位，自己都好尷尬。



封口唔講女友。



講到歌迷都想他「除衫」，林峯笑言除得多膩：「係一個演唱會，唔係演肉會嘛，我覺得作為其中一個Gimmick係可以，但唔應該係重點。」他透露之後會到廣西、上海演唱，而明年就計劃舉行全新的世界巡迴演唱會。問到這晚女友張馨月可有來捧場？他即言：「唔講呢啲啦，我唯一可以講嘅就係佢睇我排舞已經睇到好熟。」