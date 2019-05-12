晒完美男神魅力　玄彬想同發哥偉仔合作

韓國型男玄彬昨晚假九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會，是他相隔6年再來港見粉絲，而他前日下午到港後便接受傳媒訪問，他指上次來港已是2013年的時候，相隔多時來見港迷感到既緊張又興奮，從機場開始便獲粉絲熱情迎接，希望在見面會上可以和粉絲創作美好的回憶，而他在見面會上要演唱歌曲，問他花了多少時間去練習？他表示一般會花一個半月左右練歌，但平時就很少會去唱K，他又指今次見面會特別準備了更多和觀眾互動的環節。



談到不少人都稱他為「完美男神」，問他覺得自己最大的魅力是甚麼時，他就顯得十分怕醜，並說：「好多謝大家咁欣賞我，我好開心，為咗可以做得更完美，我會努力。」問他覺得成為「完美男神」有甚麼條件，他就認為最重要是把自己要做的事努力做好，就是「完美男神」。



平時唔打機



而玄彬早前與朴信惠與EXO成員燦烈等合拍韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，他指拍攝開始時便赴西班牙取景，去西班牙前和其他演員還不是太熟絡，但去到當地一有空檔就會聚在一起，討論關於拍攝和演技的話題，而劇中有打機的情節，問玄彬平時喜歡甚麼類型的遊戲？他便笑言：「我平時唔玩遊戲。」



問他會否翻看自己的作品？玄彬便謂有時亦會以觀眾的身份去看自己拍的劇集，去檢討自己的表情和演技是否做得好，談到最想挑戰的作品或角色，玄彬就指不會局限於某個範疇，所有類型都想挑戰，亦想嘗試未演過的角色，而曾與湯唯合拍電影《晚秋》的他指將來若有機會，希望再與中華區的演員合作，他指自己是看梁朝偉、周潤發及周星馳的電影長大，如有機會亦很想和他們合作拍電影。