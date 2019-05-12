兩度發火！賴冠霖被Fans搞到精神崩潰

限定男團Wanna One出身的台灣成員賴冠霖，以全新「WOOSEOK & KUANLIN」身份，昨晚假亞博舉行首個香港粉絲見面會。開騷前現場發生數次「騷亂」，有後排Fans「博懵」衝上前排多行吉位，其後被警衞逐個查票要求回到原位，虛驚一場！



三種語言打招呼



身穿七彩衞衣配牛仔褲的賴冠霖，於全場Fans的歡呼聲下登場，先帶來快歌《HYPEY》揭開序幕炒熱氣氛，唱畢用廣東話向Fans打招呼：「大家好，你好！我係賴冠霖，你好！」繼而一直以三語，普通話、英文及韓文跟Fans交流，他表示之前經常來香港，每次到來心情都不一，今次來港舉行見面會「Good Feeling」。



見面會首個環節是同Fans重溫他小時候的照片，包括跟家人去旅行的獨照、打捧球練習相及跟動物的合照。賴冠霖更以「Lucky Draw」方式再抽出4張照片分享，第一張晒出同好友Jackson（王嘉爾）的合照，他指私下跟對方感情要好：「他讓我去他香港的家，但沒有時間，等下次再去。」之後再Post出兩張工作照及與好友朴志訓的合照，惟此時，賴冠霖突然「爆Seed」向台下Fans「訓話」，因為他指有Fans於台下一直要求他只說普通話，令他有所不滿：「我已經盡量滿足所有Fans，也要顧及一些海外Fans，我一直轉語言精神快崩潰！」



被Fans激到發火



收拾心情進入問題環節，賴冠霖跟主持人抽取題目作答，再玩測謊機，賴冠霖被問到將來是慈父抑或是怪獸家長時，他笑言對男、女孩子不一樣，最終揀選做怪獸家長的他不幸被電。下一題他被問到自覺靚仔或可愛？選擇「靚仔」的他再次被電，其後他解釋：「舞台上靚仔，私下可愛。」Fans當然收貨歡呼，但無奈繼續有Fans屢勸不聽，不斷要求賴冠霖講中文為主，搞到他再次「發火」！



為今次香港見面會準備充足的賴冠霖，隨後即場上演「美男廚房」，親手製作3款一口飯糰及招牌奶昔冧Fans，但製作期間雞手鴨腳十分爆笑！自誇最叻整牛扒，同時卻自爆首次炒飯時因聽錯媽媽指令，誤落半支醬油！而最後換上一身牛仔造型的他，於Encore環節唱出快歌《Good Feeling》，又同Fans承諾會盡快再舉行活動，說畢為首個香港粉絲見面會畫上完美句號。



