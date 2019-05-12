玄彬幫粉絲慶生狂送抱　完騷食辣蟹

韓國型男玄彬昨晚假九展舉行粉絲見面會，除了大開金口，又即場玩遊戲及實現幾位幸運粉絲的願望。他在遊戲環節的射擊賽中大顯身手，十足主演韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》的角色一樣強勁。



而在滿足粉絲的願望中，玄彬為壽星女送上蛋糕及唱生日歌，令粉絲感動落淚，之後又大方送抱。他應另一名粉絲要求拍片給對方的家姐，又為滿足另一位女粉絲，即場清唱韓劇《秘密花園》的歌曲《那個男人》。期間有獲邀上台的女粉絲代表粉絲團唱韓文歌給偶像，令玄彬非常感動，更肉緊送抱答謝對方。



玄彬準備了不少禮物給粉絲，之後再抽出一位幸運粉絲，邀對方上台一起合演約會情節，二人上演十秒對望，事後玄彬搞笑地說，比起其他地方的見面會，剛才合演約會情節的香港粉絲，冇乜表情又沒有太大反應，如果自己拍劇遇到這樣的對手，他笑稱也不知道該如何是好，還笑說有機會也想挑戰沒有表情變化的角色。



玄彬完場前，除了與全場粉絲大合照，還走近台邊收花及禮物，並獻唱多一曲才離開。而他完騷後便與工作人員前往吃炒辣蟹慶功，剛好有粉絲在店內，玄彬跟粉絲們揮手並請粉絲飲啤酒，十分親民！