【宣布佗B女】超盈晒大肚寫真冧四太

賭王四房千金何超盈早前宣布有喜，近排就飛咗美國陪哈佛學霸未婚夫Thomas（辛奇隆），為同媽咪、四太梁安琪慶祝母親節而專程返港，仲好有心思咁預備一輯索爆大肚寫真放社交網，更宣布佗B女添！



谷胸超欣最搶鏡



佗B五個多月嘅超盈，今次搵埋媽咪、細佬妹何猷亨、何猷君及遠在美國就讀麻省理工學院嘅何超欣等，一齊換上牛仔裝影型格大肚寫真，當中主角超盈就以Sport Top襯短打上陣，大晒白滑巨肚，而19歲大個女嘅超欣更谷胸兼晒美腿上陣，加埋Chok爆嘅猷亨同猷君，四姐弟真係型到爆，鏡頭一轉，又見到四太摸摸超盈嘅巨肚，之後更伏喺超盈肚上聽吓孫仔有冇曳曳，真係又溫馨又窩心！而另一輯相就生活化得多，換上白色衫嘅四太同超盈大晒母女情，二人又頭貼頭，超盈咁有心，睇嚟呢個母親節四太實好冧喇！



宣布佗B女



而超盈亦乘機宣布佗B女，公開囡囡小名叫荷包蛋，經歷緊懷孕過程嘅佢，仲歌頌媽媽真偉大，指一定要讓家人永遠幸福：「今年是作為準母親過的第一年母親節🍳，希望荷包蛋（女兒的小名）會在一個甜甜蜜有愛的家庭成長。媽媽（外婆）最希望就係可以四代同堂，今日終於可實現了，還有我的弟弟妹妹，你們真的很有愛，特別是對荷包蛋的愛。有句說話是原來是真的，要經歷過懷孕才知道媽媽的痛苦，所以以後我們四小毛毛也好好慶祝這個特別的日子吧，我會讓你們永遠幸福的。」



問到四太今次超盈返港賀母親節，四太都大讚阿女好有心：「佢特登趕返嚟，校啱時間過母親節，雖然超盈有啲Jet let，不過都真係好有心思！」