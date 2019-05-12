阿媽想「辭職」！鍾舒漫搵好男人氹番

鍾舒漫（Sherman）以義工身份到訪鄰舍輔導會黃大仙康盛支援中心與一班殘疾人士為母親慶祝母親節。活動上她與一班殘疾人士大玩遊戲，透過遊戲發覺殘疾人士其實相當可愛，亦了解到他們有屬於自己的快樂，而這份快樂會比普通人來得簡單。



活動其中一個環節，是一班殘疾人士將康乃馨送到媽媽手中，Sherman相當感動：「我自己阿媽，照顧我同妹妹都好艱辛，何況係要照顧一班情緒起伏比較大嘅小朋友，媽媽一定要付出更多耐性，同埋愛。」今次是Sherman第一次透過義工活動接觸殘疾人士：「我好樂意再做義工，希望自己可以起作用，可能係我嘅出現可以引起少少人嘅關注，只要能夠幫到手，我都會想去做。」



搵好男人補答阿媽



以往母親節，Sherman都是請媽媽吃飯，亦曾經親自下廚。問到今日母親節點同媽媽慶祝，佢就話：「因為今年媽咪唔喺香港，所以未慶祝，但媽咪成日都話唔使慶祝啦，因為做媽咪好多嘢要擔心，講笑咁話唔做媽咪啦！」Sherman話今年沒有準備母親節禮物，她笑說：「禮物就係我畀啲力去搵個好男人做男友，哈哈。」