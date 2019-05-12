五月天香港開騷　影帝梁家輝開金口

台灣天團五月天的「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」昨晚在港舉行第五場，五月天特別邀請影帝梁家輝做特別嘉賓，影帝更難得地大開金口。



家輝曾跨刀五月天的《頑固》MV、也曾在《人生無限公司》演唱會的串場電影的一角。去年五月之約，家輝牽着象徵「心中頑固的自己」《頑固》的小太空人，身手矯健地「翻滾」出場，逗樂全場。今年他再次力挺五月天，展現「友情無限」，合唱他所主演的MV《頑固》，梁家輝感謝五月天：「在我最沒力氣的時候，心中給我頑固，給我的人生加了一次滿油。」但對於五月天來說，能邀請到影帝合作，深感榮幸：「在拍攝這首歌過程中，感受到家輝哥認真精神，下午在彩排他講一樣的話，現在我們聽到第二次還是一樣感動，我們才謝謝他！」



當晚還有黃奕儒擔任開場嘉賓，演唱當紅戲劇《HIStory3 圈套》主題曲《我怎能留下你》、《倒轉》、《不再孤單》。今晚是五月天香港演唱會尾場，五月天昨晚感觸不少，石頭說：「讓我想到很多年前，五月天在香港一個酒吧裏演出，那個酒吧很小，很多香港朋友都來，靠我們很近、很近，算算才二、三十個人，感受到很滿的熱情！」從當年的20人到現在一場的2.5萬人，阿信說：「第13個五月之約，當時我們要賣票很辛苦，當時沒很多人知道五月天，經過一場又一場累積，看了一場帶朋友來，再帶朋友來，五月天對每位朋友都很珍惜，能夠看到你們很珍惜。」對於五月天來說都十足珍貴。