藝人阮兆祥同女友Crystal拍拖18年都依然咁恩愛,日前仲孖住同阮兆祥媽媽提早慶祝母親節,相當溫馨!呢日係Crystal嘅生日,佢喺社交網高調放閃,晒出一張同阮兆祥嘴對嘴錫錫嘅親密合照,並留言:「Love is in the air!!! Happy birthday to me !(愛在空氣中瀰漫!祝我生日快樂!)」認真「閃到爆」。唔少圈中好友,包括李亞男、衛志豪等,都留言送上生日祝福。