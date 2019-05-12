陳凱琳同鄭嘉穎爭抱B：抱廿分鐘要轉人

藝人陳凱琳（Grace）榮升人母後首嘗母親節滋味，現身商場活動，並穿上花花低胸連身裙騷腿及事業線，身材fit爆。除玩遊戲外，Grace更獻sing一曲《月亮代表我的心》，大會安排小女孩給Grace送花，希望她追多個女。Grace台上分享這3個月湊B的點滴，她笑謂雖然BB現只得3個月，但已覺得他識聽自己的說話，所以早上離家時便和BB說這天是母親節要乖一點。她又讚BB很乖很生性，又食得瞓得，她已好滿足。她更大讚有個很幫手的老公鄭嘉穎，讓她有時間休息：「佢掃風最叻，我都交畀佢，我就鍾意幫BB沖涼，大家分工合作。」問到老公鄭嘉穎可有代兒子送禮？Grace表示物質的禮物不用了，但會買禮物給各自母親及一家人在屋企食飯慶祝。



未咁快追多個



Grace台下接受訪問時，坦言現在一踏出家門就已經掛住BB，所以活動後便會趕回家，老公亦正在家中湊B。Grace稱自已媽媽剛返加拿大，而奶奶則想讓他們一家三口感受第一年過的母親節，所以不想做「電燈膽」。講到嘉穎是幫得手的老公樂於湊B，問到兩公婆可有爭B抱？Grace笑謂：「有呀，我哋會互相話對方抱咗20分鐘，應該到我抱！（快啲追多個唔使爭？）遲啲啦，一個已經好多嘢學，等佢一歲多啲先考慮。（目標湊個『好』字？）冇所謂，男仔可以用番依家嘅嘢，女仔就嗲啲，又可以扮靚，順其自然啦。」



同嘉穎齊變宅男宅女



Grace承認現很享受湊B生活不急於工作，老公都有減少出埠工作，想留多點時間來陪她和兒子，而且他都不放心，驚她湊B太累。記者笑言兩公婆變了「宅男宅女」，她笑謂：「係呀，依家我喺屋企睇多好多電視，例如《鐵探》啦。（深夜有重播嘉穎嘅《法證先鋒II》有冇睇？）有，我哋有一齊睇，我仲讚佢個樣冇變過。」