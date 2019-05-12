第4個母親節！昆凌發長文感謝周杰倫

作為人母，喺今日嘅母親節必定有莫大感受！好似台灣「天王嫂」昆凌喺網上發長文指今年係自己過嘅第4個母親節，仲話雖然自己唔再係新手媽媽，但照顧佢哋仍然有唔少問題發生：「有的時候會因為照顧小孩手忙腳亂，有的時候也會因為小孩哭鬧無所適從，但我真的很愛我的家庭，愛我的小孩和我們的爸爸，所以我也在試著（着）努力成為一個合格的媽媽，慶幸我的小孩可愛又懂事，給了我這個不成熟的媽媽更多力量和信心。」



而昆凌仲特別感謝身為老公同爸爸嘅周杰倫，同樣為家人付出唔少：「我之前有想過發長文會不會特別的矯情，但經紀人告訴我你想發就可以發。平日裡（裏）我的開心居多，偶爾也會耍個酷，所以大部分時間我沒有外露我的煩惱，我很愛睡覺，一睡著（着）就與整個世界隔絕，所以很多晚上爸爸付出更多，想借今天這個機會感謝下我的家人，還有我的兩個天使一樣的小孩。」最後佢仲話會繼續做一個強大媽媽！



至於台灣女星楊丞琳（Rainie）則上載同媽媽合照，仲話幸好冇時差問題可以同媽媽慶祝：「本來害怕時差作祟，已提早跟母親告知，可能無法跟她一起過節，需要補眠，好險這次時差調整的相當好，成功與母親和姐姐一家人共度佳節，祝福所有為人母或代母職的人們母親節快樂！」