圖文不符！馮盈盈晒水着　自爆畀人偷相機

前港姐馮盈盈近日飛到泰國，去到當地當然唔少得游水降溫，今日盈盈就喺社交網晒出一張水着相，見佢大擺側甫士，仲晒埋事業線，張相相當有美感！



不過，盈盈就透露此行發生不快事件，佢自爆話相機被偷，佢話相機擺咗架車度，但就冇鎖好車，就咁畀賊人偷咗！佢留言：「鎖好車門的重要性，不要留低貴重物品於車內，讓賊人有機可乘！」而呢張相亦係佢部機被偷前影嘅最後一張相，好多網民都話盈盈好大頭蝦，真係戥佢心痛呀！



盈盈接受東網訪問時表示：「事發係我尋日泊咗架車喺一個商場嘅停車場，之後我就上去買嘢食飯，點知我返去嘅時候，發現放喺車廂內嘅相機同一個鏡頭唔見咗，然後睇番閉路電視片段話喺我落車後5分鐘度，就有個男人上我架車，之後我啲嘢就唔見咗，我都報咗警處理，所以自己都唔方便講咁多。不過剩係呢個相機同鏡頭唔見咗，其它車上嘅財物又平安無事。而相機內嘅記憶卡，又咁啱我4日前先換，所以都冇咩相，都係呢兩日嘅工作照，但部機連鏡頭，都損失價值超過2萬蚊，咁今次就當破財擋災，希望我明天去阿姆斯特丹前可以搵番，因為部機都用咗好耐同埋係我寶寶送嘅禮物。」