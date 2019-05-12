雙料夠威！陳奕迅拎台灣十大專輯和單曲獎

台灣剛揭曉「2018年度十大專輯暨十大單曲」，將於6月下旬舉辦頒獎典禮。該獎被視為「金曲獎」的得獎指標！陳奕迅（Eason）、蔡依林、艾怡良分別以去年發行的專輯雙料獲得十大專輯和單曲！據知大會從舉辦至今，22年來從未有廣東專輯入圍，而Eason就憑着其Duo Band《L.O.V.E.》專輯打入十大。同時Eason憑盧凱彤有份包辦曲詞的《海裏睡人》亦奪得十大單曲。



Eason向東網表示當收到消息時，更感動落淚：「收到消息的時候，我非常感動的哭了出來。腦海裏出現了很多和這個團隊相處時的畫面，充滿了情感，我們之間的喜與悲…衷心感謝大家對這張專輯的肯定。L.O.V.E. Rules！」



而蔡依林（Jolin）得知自己的新專輯《Ugly Beauty》拿下十大最佳專輯及其《玫瑰少年〉奪得十大單曲，Jolin第一時間表示：｢20周年紀念品，謝謝大膽參與專輯製作的每位藝術家們，以及陪伴我走過不同階段的歌迷們！」



入圍十大專輯得獎歌手還有林憶蓮的《0》，其他歌手還有孫盛希《希遊記》、Hip-Hop新秀ØZI《ØZI： The Album》等。至於十大單曲則由樂壇老中青三代創作人包辦，包括李宗盛、陳昇、盧廣仲、陳綺貞等。