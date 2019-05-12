街頭愛神！鄧麗欣帶埋媽媽行善

鄧麗欣（Stephy）今天趁住母親節，攜同媽媽參與慈善團體活動街頭派花活動，今次是她們首度以「母女檔」行善，別具意義。她說：「今日好特別就係我帶埋媽咪出嚟，佢以偉大母親嘅身份去派花畀其他偉大嘅母親，可以同媽咪過一個好難忘嘅母親節，因為未試過同媽咪一齊做慈善，非常之開心。」



Stephy 與媽媽一早到辦公室為過百支康乃馨裝飾扮靚，而她今日更肩負另一個任務，要化身成「街頭愛神」到尖沙咀海旁送花之餘，同時要令子女向媽媽當眾送吻，將愛意傳遞開去。下午Stephy突襲海旁送花，引來大批途人圍觀及集郵，這位「街頭愛神」最終成功派發近50支康乃馨，亦成功令不少小朋友向媽媽獻吻，場面溫馨。期間，Stephy家姐更驚喜現身，一家三口齊齊拍照留念。



派花活動後她便會與媽媽吃大餐慶祝，更預備了一大束鮮花送給媽媽：「每年都會一家人慶祝，最緊要一家人齊齊整整，媽咪就最開心。我比較怕醜，遺傳咗媽咪口密嘅基因，好少喺佢面前講肉麻嘢，在心中啦！不過媽咪好鍾意收花，佢好少女心，所以我準備咗紮花送畀佢，畀個驚喜佢！」正當活動完成後Stephy 打算拿出一大束鮮花送給媽媽之際，豈料媽媽被家姐秘密接走了，令她送花驚喜「撻Q」。她笑言：「我好順利派晒啲花畀途人，但自己呢紮花就好唔順利，派唔到畀媽咪。原本打算同媽咪派完花，上返嚟辦公室就畀驚喜佢，點知啱啱太多人啦，我家姐就嚟咗接媽咪去食飯先，我要再搵個時機Surprise一下佢。」