混血女模Cara G.喺母親節宣布B女終於出世,Cara G.正式成為三個囡囡嘅媽媽,真係恭喜晒!Cara G.晒出同三女、老公嘅合照,非常溫馨!佢留言:「My Mother’s Day gift couldn’t be any more perfect. Welcome to the world baby girl(呢份係最佳嘅母親節禮物,歡迎你嘅來臨!)」好友Ana R.同Lea T.等都有送上祝賀,相信呢日一定令Cara G.更難忘呀!