東方日報C1：陳嘉樺產後膀胱脫垂失禁兩年

現年37歲台灣組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）早前被發現在婦產診所現身，即惹來有喜之說，怎料昨日她藉着母親節自爆誕下兒子時致子宮及膀胱脫垂，過往兩年飽受尿失禁之苦，嚴重影響日常生活，並呼籲深受當中困擾的婦女要正視解決，她說：「私密保養真的很重要。」



Ella與馬來西亞籍丈夫賴斯翔結婚七年，於2017年迎來首個愛情結晶品，一索得男誕下兒子「勁寶」。早前她被發現跟剛誕子的劉詩詩現身同一間婦產科診所，並見賴斯翔及S.H.E另一成員任家萱（Selina）也到上址會合，即引來有喜揣測。當時賴斯翔表示Ella是看婦科，並非有喜，加上Selina透過經理人只承認探望Ella，拒談詳情，令入院一事更添神秘。



昨日是母親節，Ella突然於昨午在社交網上載和「勁寶」的合照及鮮花照，並發千字文親自剖白入院之謎。原來前年誕子後，因生產過程困難，而得了「應力性尿失禁及膀胱脫垂第二級」，兩年來飽受尿失禁的困擾，嚴重影響日常生活。她說：「我打噴嚏、原地跳耀、跑步等動作都會造成尿失禁，不是失禁一點，而是整個護墊都濕掉，然後褲子也濕掉，這對我而言是很大的困擾，影響了生活、影響工作、影響心情。」



懸吊手術改善情況



在多番諮詢醫生的意見後，Ella選擇做懸吊手術：「但因為我的膀胱脫垂程度有點嚴重，所以並沒有辦法根治，除非我動手術。所以我決定去做懸吊手術來改善，就是在我身體裏多加了兩條『線』，將下垂之膀胱頸懸吊至較高位置，進而改善尿失禁的問題。手術後，我真的好多了，打噴嚏、跑、跳都不再漏尿，我可以更隨心所欲的控制我的身體，做任何我想做的事。」



身為過來人的Ella，更鼓勵深受同樣困擾的婦女勇敢正視面對，強調「私密保養真的很重要」、「有問題要解決不要忍」，她說：「她們只能接受身體的變化，認為那是生完孩子後大多數人都會有的問題，有些人甚至不敢跟別人提起，因為真的有點難以啟齒。」



「沒完沒了的勞心勞力」



Ella剖白後，大批網民紛紛留言關心，當中更有同樣病症的網民說深受感動及啟發自己會正視問題，而Ella也親自留言回覆，互相鼓勵。另外，Ella也提到母親非萬能，有問題就要尋求協助：「看到鏡中的自己再也不像從前的自己，頭髮掉了、肚皮鬆了、屁股大了、手臂粗了，真的是一輩子沒完沒了的勞心勞力。在這裏，對所有母親們獻上我最高的敬意，謝謝你們用生命孕育生命，但母親不是超人，在所有過程中有任何困難和沮喪，請你們一定要尋求幫助。」



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



