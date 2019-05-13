Busking唱出心聲　BINGO想喊嚇親隊友

組合BINGO成員Carman及Queena夥拍BOP天堂鳥成員Gordon、Lincoln與Tyrese首次到街頭Busking，感覺既新鮮又擔心！BINGO先後演唱《高山低谷》、《有點甜》及改編版的《後街女孩》，雖然室外溫度高達31度，但五人大汗淋漓仍傾力演出。



拍膊頭鼓勵



情緒高漲的Queena坦言唱至《高山低谷》時很想喊：「自己可以加入BINGO嘅過程真係好似坐過山車一樣，歌詞唱到入心。同BOP天堂鳥合唱真係好安心同放鬆，感覺有人照顧我哋，而我哋都要再努力啲練習，今次知有不足之處，希望下次會唱得更好。」Carman則說：「Queena突然哽咽想喊，我都嚇一嚇，只可以拍一拍佢膊頭，因為我哋兩個都太緊張，緊張到連同事都不停提我哋要笑，要有眼神交流先會有好嘅表演，但係我哋同公司，私下太老友，互相對望已經好想笑！」



天堂鳥指今次Busking反應很好：「我哋一到，已經有好多粉絲喺現場等緊我哋！今次現場同BINGO合唱係好開心，其實可以Busking嘅地方唔多，能夠參與其中真係好開心，仲可以直接睇到觀眾嘅反應，係每位表演者都想嘅，希望可以再有更多機會。」