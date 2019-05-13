搵個香港女朋友？阿信@五月天想學好廣東話

台灣天團五月天在香港6場《五月天Just Rock It 2019藍Blue》於昨晚母親節舉行最後一場，台下「五迷」甫開場已經興奮站立揮動螢光棒來打氣。主音阿信一連唱出《瘋狂世界》、《擁抱》及《愛情的模樣》歌曲，他謂歡迎大家來到第13年香港「五月之約」的最後一天，而5子亦大講這6場的感受。



成員瑪莎說每年五月都會來香港，心裏都很感謝，因為覺得是香港收留五月天，不是大家找他們來，其實是五月天比大家還想來香港，也謝謝粉絲的關心和關愛，他更晒廣東話話：「多謝大家！好熱呀，熱死我！」不過將「熱」說成「日」很搞笑。



至於石頭亦感謝大家給了他們那麼多晚美好的晚上，下午在後台休息時聽到有鳥叫聲，原來舞台頂已築了巢，感覺一剎那一個星期就過去了很不捨得，希望很快再回來。而怪獸感謝「五迷」陪他們度過這13年的「五月之約」，心裏感覺很澎湃，每次都感受到香港歌迷無怨無悔地支持五月天。至於最開心是冠佑每場都獲全場歌迷嗌「靚仔」，但就被瑪莎取笑說可憐，指冠佑來港好像只是為聽「靚仔」兩個字。冠佑即笑謂：「沒有喇，是為了賺錢。」



至於瑪莎穿裙造型，他自爆裙內沒穿褲子，即惹來怪獸出手驗證，怪獸笑言：「裏面甚麼都沒有，我是用顯微鏡看的。」



到點唱環節阿信笑言很少要求大家，現要求大家5月24日記得入場他們電影，怪獸隨即戴上模仿Marvel電影內的「無限手套」要大家記得去看，否則他就使出絕招「啪手指」。之後五子即場請了一個小男粉上台，更指小男粉貌似冠佑，小男粉開頭表現緊張，阿信問他來自哪裏，他呆在台上不懂回應，阿信叫台下人員幫手翻譯，場面搞笑，最後小男粉和5子合唱《倔強》又握手，令台下粉絲羨慕尖叫。而阿信自言廣東話有待加強 ，不過真摯的心是不變，搞到全場歌迷爆笑，阿信即笑言：「笑甚麼？我又沒交過香港女朋友！」台下粉絲即尖叫回應。



適逢母親節，五子特別選唱《洗衣機》，阿信謂：「這天是特別的日子，五月天已陪大家過了很多年，可能有很多粉絲現在已有了先生，有了小孩，而收到最大的母親節禮物就是可以把小孩放在家裏給老公帶，這晚來看演唱會，希望大家將來可以帶同自己的小孩來看五月天吧！」因歌迷的熱情最終五月天三度Encore，一眾「五迷」仍不願離開，發起大合唱《回來了》，終於將五月天唱返出場，加唱《憨人》同《派對動物》，為今年的「五月之約」畫上句號。

