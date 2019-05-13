姜成勳踩後輩醜樣皮膚差　激嬲BTOB粉絲

多次被告涉詐騙的韓團水晶男孩的39歲前成員姜成勳因是非不絕，於去年底被YG事務所解約及宣布退團。



今日韓網瘋傳一段姜成勳過往與粉絲對話的片段，他自言希望身高再高8cm，那樣他便真的很有自信，還笑問為何沒有讓人増高的手術，之後他開始談論其他歌手並謂：「最近偶像歌手好似都唔靚仔，美容院見到那些，又髒又醜樣。」他續說：「真的很難看，皮膚又污漕！」在場有粉絲問他所指是誰，姜成勳謂：「我點好意思講係邊個。」之後他指東方神起之後，一位靚仔偶像也沒有，有粉絲問他：「上次看到的BTOB如何？」姜成勳謂：「真係醜樣，如果我係製作人，一定會睇樣揀人，做得藝人，唔係應該都要個樣生得唔錯至得嗎？皮膚都要好，至少要有點（偶像）光環，我因為冇活動，所以冇晒光環。」事後惹來大批網民炮轟，指他不應以貌取人，更有BTOB粉絲鬧爆他並還擊說：「難道他認為自己比陸星材靚仔？」並要求他道歉，又指他還沉醉於20年前吧！



此外，有韓媒翻炒姜成勳於今年1月上電台節目，主持將他與年僅22歲的圈中公認靚仔「臉蛋天才」車銀優作比較時，姜成勳說：「他真的很靚仔嗎？我真係唔知道！」

